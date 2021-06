Jesús Navas renova com o Sevilha por mais três épocas

O futebolista internacional espanhol Jesús Navas, de 35 anos, renovou contrato com o Sevilha por mais três épocas, até 30 de junho de 2024, informou esta quarta-feira o clube da liga espanhola.

Navas, campeão mundial em 2010 e europeu em 2012 com a Espanha, é o futebolista com mais jogos pelo Sevilha, com um total de 571, e já conquistou pelo clube três edições da Liga Europa, duas Taças do Rei, uma Supertaça europeia e uma Supertaça espanhola.

O capitão da equipa andaluza começou no Sevilha ainda nas camadas jovens e chegou seniores na época de 2003/04, onde permaneceu até 2013/14, quando se transferiu para o Manchester City.

Em Inglaterra, o jogador esteve quatro épocas, que lhe permitiram vencer uma Liga inglesa e duas Taças da Liga, até regressar em 2017/18 ao Sevilha.