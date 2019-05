Joaquín Caparrós deixa comando técnico para integrar estrutura do Sevilha

O espanhol Joaquín Caparrós vai deixar de ser treinador do Sevilha, passando a integrar a estrutura dos andaluzes, anunciou esta quarta-feira o clube da liga espanhola, esperando anunciar o sucessor nos próximos dias.





Num comunicado divulgado no site oficial, o Sevilha não adiantou qual será a função a desempenhar pelo técnico, de 64 anos, que orientou a equipa do sul de Espanha em 241 jogos oficiais.A saída de Caparrós surge um dia depois de o avançado internacional português André Silva ter revelado que também não continuará no clube - ao qual estava emprestado pelos italianos do AC Milan -, que conta com o compatriota Daniel Carriço.