Kasper Dolberg chega ao Sevilha por empréstimo do Nice

O futebolista internacional dinamarquês Kasper Dolberg é reforço do Sevilha, com o avançado a chegar ao emblema espanhol por empréstimo do Nice, anunciou esta quinta-feira o clube da Andaluzia no seu site oficial.

Depois de duas temporadas no Nice, o jogador de 24 anos chega ao futebol espanhol, com o Sevilha a ficar com opção de compra no final da época.

Dolberg começou a sua formação na Dinamarca, no Silkeborg, mas rumou ainda júnior para o Ajax, clube em que iniciou a sua carreira profissional em 2016/17.

No Sevilha, emblema que iniciou a época de forma tremida com duas derrotas e um empate nas três primeiras jornadas no campeonato, o internacional dinamarquês (35 jogos e 10 golos) vai ser comandado por Julen Lopetegui, técnico que passou pelo FC Porto em 2014/15 e 2015/16.