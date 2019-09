Lopetegui: «A liderança não me ilude porque ainda falta muito caminho pela frente»

Julen Lopetegui mostrou-se satisfeito pelo triunfo (1-0) conseguido no reduto do Alavés, em jogo da 4.ª jornada da liga espanhola. No final do encontro, o ex-treinador de FC Porto e Real Madrid preferiu desvalorizar o facto de ter ascendido ao topo da tabela classificativa, [mais um ponto que o Atlético Madrid, 2.º, com 9] indicando que ainda existem vários duelos até ao final da prova."Fizemos uma boa partida e uma primeira parte muito boa frente a um adversário muito difícil. A equipa fez um bom trabalho e trabalhou muito bem. Na segunda parte custou-nos mais, eles jogaram de forma mais direta e faltou-nos interpretar melhor essa situação. Foi uma vitória merecida e justa", afirmou o técnico, desvalorizando o 1.º lugar na liga: "A liderança não me ilude porque ainda falta muito caminho pela frente. O que me interessa é que a equipa vá melhorando e que consigamos manter este nível."Quem também tem um passado ligado ao FC Porto é Óliver Torres. O médio, de 24 anos, não tinha sido opção para jogar de início desde a 1.ª jornada, no triunfo diante o Espanhol, e foi chamado ao onze inicial para a partida com o Alavés. Para Julen Lopetegui, é importante que os jogadores estejam preparados para jogar sempre, até porque "o despertador toca quando menos se espera"."Entendemos que o Óliver era um jogador que vinha a trabalhar muito bem. Muitos merecem entrar e ficam de fora, desde já agradeço a predisposição para ajudar a equipa, até porque o despertador toca quando menos se espera.A jogar à quinta-feira e ao domingo, haverá tempo suficiente para todos demonstrarem o seu valor", concluiu.