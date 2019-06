Lopetegui vai treinar Sevilha nas próximas três temporadas

O espanhol Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, vai comandar o Sevilha nas próximas três temporadas, anunciou esta terça-feira o sexto classificado da Liga espanhola.O antigo guarda-redes, de 52 anos, vai voltar a treinar, depois de ter iniciado a temporada passada no Real Madrid, cujo comando assumiu após a saída repentina da seleção espanhola em vésperas do início do Mundial2018.De acordo com o clube andaluz, que conta com o português Daniel Carriço, Lopetegui, que esteve no FC Porto nas épocas 2014/15 e 2015/16, chega esta terça-feira a Sevilha e vai ser apresentado na quarta-feira.A carreira de treinador de Lopetegui começou em 2003/04 no Rayo Vallecano, então no segundo escalão de Espanha, seguindo-se a equipa B do Real Madrid e os escalões de formação da seleção espanhola, com as conquistas dos títulos europeus de sub-19, em 2012, e sub-21, em 2013.Depois da experiência portuguesa, o técnico rumou à seleção principal de Espanha, sucedendo a Vicente del Bosque, conseguindo a qualificação para o Mundial2018, sem perder qualquer jogo, mas acabou por ser destituído a dois dias do início da competição, após ter sido anunciado o seu acordo com o Real Madrid.Lopetegui deixou os merengues em outubro de 2018, após a derrota por 5-1 na visita ao Barcelona, quando o Real Madrid ocupava o nono lugar da classificação, a sete pontos dos catalães.