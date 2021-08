«Obrigado, Lagos»: Sevilha encerra estágio de pré-temporada no Algarve

O Sevilha de Julen Lopetegui despediu-se esta segunda-feira do estágio de pré-temporada em Lagos, Algarve. A equipa espanhola chegou a Portugal no passado dia 28 de julho, onde defrontou o Paris Saint-Germain e a AS Roma de Mourinho, encontros que terminaram com um empate (2-2 e 0-0, respetivamente).





Así ha sido desde dentro el stage de pretemporada del #SevillaFC en Lagos. #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 2, 2021

Em nota publicada nas redes sociais, o clube andaluz agradeceu o estágio naquela localidade portuguesa, revelando ainda alguns dos melhores momentos do estágio em terras lusas.