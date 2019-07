Oficial: Gudelj assina por quatro épocas com o Sevilha

O médio sérvio Nemanja Gudelj assinou contrato por quatro épocas com o Sevilha, anunciou esta terça-feira o clube espanhol, que contrata o jogador após a desvinculação dos chineses do Guangzhou Evergrande.O médio, de 27 anos, chegou na noite de segunda-feira no aeroporto de San Pablo, em Sevilha, acompanhado pelo diretor desportivo dos andaluzes, Mochi, mas só esta terça-feira o clube de Sevilha confirmou a contratação.O internacional sérvio esteve emprestado na temporada anterior ao Sporting, tendo-se assumido como um jogador imprescindível no meio-campo da equipa lisboeta e disputado 43 encontros.Gudelj é o 10.º reforço para a equipa em que atua o português Daniel Carriço, depois de Moanes Dabbur, Diego Carlos, Jordán, Luuk de Jong, Jules Koundé, Lucas Ocampos, Sergio Reguilón, Fernando e o ex-portista Óliver Torres.