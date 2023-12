Quique Flores é o novo treinador do Sevilha

O espanhol Quique Sánchez Flores é o novo treinador do Sevilha, informou esta segunda-feira o clube, dois dias depois de ter anunciado o despedimento de Diego Alonso, face aos maus resultados da equipa de futebol.

"O Sevilha e Quique Sánchez Flores chegaram a acordo para que seja o novo treinador da primeira equipa, assinando até 2025", informou o clube andaluz na sua página oficial, lembrando a saída do uruguaio Diego Alonso.

O Sevilha é 17.º classificado na Liga espanhola de futebol, com os mesmos 13 pontos de Celta de Vigo, já em zona de descida.

A equipa andaluza, derrotada no sábado em casa pelo Getafe (3-0), perdeu os últimos três jogos, tendo também desaires com o Lens (2-1), na Liga dos Campeões, competição em que terminou em último, e fora com o Maiorca (1-0), em jogo do campeonato.

Quique Flores, de 58 anos, chega ao Sevilha depois de nas duas últimas épocas ter treinado o Getafe.

O técnico também orientou o Watford, o Shanghai Shenhua, o Español, o Al Ain, o Al Ahli, o Atlético Madrid, o Benfica, em 2008/09, e o Valência.

Os melhores resultados de Quique Flores foram à frente dos colchoneros, quando conquistou a Liga Europa (2009/10) e a Supertaça europeia, em 2010.