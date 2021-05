Samir Nasri e o acordo com Sampaoli no Sevilha: «Podia beber e ir a clubes noturnos»

Samir Nasri confessou numa entrevista que quando jogou no Sevilha tinha um acordo com o treinador, Jorge Sampaoli, que lhe permitia sair à noite e divertir-se.





"O Sampaoli gostou de mim e disse-me: 'vens para a nossa equipa, podes beber, ir a clubes noturnos, faz o que quiseres que eu dou-te cobertura. A única coisa que te peço é que jogues bem'", contou Nasri.O jogador, agora com 33 anos, recordou também o episódio com doping, em que acabou por ser suspenso durante um ano por parte da UEFA. "Era uma injeção com vitaminas que era legal e tinha receita. Não quis jogar mais depois daquilo. Inclusivamente disse ao Sampaoli que me deixasse de fora, mas acho que ele sempre quis que eu jogasse. Estava ansioso e perdido. Não demonstrei dentro do campo mas o futebol acabou para mim."