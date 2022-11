Sampaoli discorda do Mundial no Qatar e aponta o dedo à FIFA: «Tudo por dinheiro»

Jorge Sampaoli, treinador do Sevilha, juntou-se aos muitos treinadores, jogadores e comentadores que não concordam com a realização do Mundial no Qatar e nesta altura da época.Quando lhe perguntaram se lhe foi pedido que fizesse poupanças no jogo de domingo da Taça do Rei (com o Velarde), visando a seleção espanhola, o argentino atirou: "A mim o clube não disse nada, não sei se há algum acordo. Conto com os melhores para domingo. Mas isto ninguém pode resolver", atirou o argentino.Depois explicou melhor o que quis dizer: "A FIFA decidiu fazer um Mundial num lugar e num momento em que não se devia jogar, tudo por dinheiro. Isto é um negócio e, se se deixa de lado tudo o resto, são os que estão abaixo que pagam as consequências. Logicamente os jogadores não olham para o Mundial pelo canto do olho, olham com os dois olhos! Mas a culpa não é deles."