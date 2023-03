Sampaoli vai abandonar comando técnico do Sevilha

Jorge Sampaoli está por horas no comando do Sevilha. A informação foi avançada esta segunda feira pelo jornal espanhol 'Marca' que revela que o treinador está na porta da saída do clube. Já estará mesmo escolhido o substituto, José Luis Mendilibar, ex-Alavés.Depois das recentes polémicas com Marcos Acuña (ambos protagonizaram uma discussão) e dos maus resultados desportivos, a direção do clube considera que a situação do treinador chegou à 'gota de água'.Sampaoli chegou ao Sevilha em outubro para substituir Julen Lopetegui e desde então somou apenas 13 vitórias em 31 jogos disputados. Na Liga espanhola, a equipa encontra-se em 14.º lugar apenas a 2 pontos da despromoção após nova derrota este domingo,frente ao Getafe (2-0).