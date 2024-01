Sergio Ramos perde a cabeça e manda calar adepto: «Respeita as pessoas, estamos a falar!»

"¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!”



¡Qué enfado de Sergio Ramos!#LALIGAenDAZN ?? pic.twitter.com/n0T2aRNBEa — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2024

Os instantes imediatamente após a derrota caseira do Sevilha frente ao Athletic Bilbao (0-2), desta quinta-feira, ficaram marcados por um momento tenso protagonizado por Sergio Ramos, que se viu obrigado a mandar calar um adepto que contestava a equipa enquanto o central falava na 'flash'. "Tem um pouco de respeito pelas pessoas, estamos a falar! Tem um pouco de respeito pelas pessoas e pelo símbolo [aponta para o emblema do Sevilha]. Respeita as pessoas, estamos a falar. Respeita as pessoas e cala-te", atirou o defesa, antes de garantir que percebia a frustração dos adeptos, numa altura em que o Sevilha ocupa o 16.º lugar da LaLiga com 16 pontos, apenas um a mais que o Cádiz, o primeiro emblema em zona de despromoção.