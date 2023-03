Sevilha despede Sampaoli

?? Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023

O Sevilha oficializou esta terça-feira o despedimento de Jorge Sampaoli, treinador argentino de 63 anos que estava no clube andaluz desde o verão do ano passado e que tinha contrato até 2024."O Sevilha rescindiu o contrato com o seu treinador, Jorge Sampaoli, depois da derrota em Getafe, que voltou a colocar a equipa à beira dos lugares de despromoção", explica o clube, em comunicado.No mesmo documento é ainda referido que o clube já está a trabalhar na contratação de um novo técnico, que poderá estar nas instalações do Sevilha no treino desta tarde, marcado para as 18 horas locais.O jornal 'Mundo Deportivo' diz que se trata de José Luis Mendilibar, de 62 anos, que se encontrava desempregado.