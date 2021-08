Sevilha empresta Rony Lopes ao Olympiacos de Pedro Martins

Sevilha e Olympiacos chegaram a acordo para o empréstimo do Rony Lopes, sabe Record.





A cedência à equipa treinada por Pedro Martins será válida por um ano, com opção de compra por 12 milhões de euros. O jogador é esperado amanhã em Atenas.Recorde-se que o médio ofensivo formado no Benfica e no Manchester City foi este defeso apontado aos encarnados.