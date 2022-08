Valencia vendeu Guedes por 30M€ para... não ter de pagar ao Paris SG

Vendido ao Wolverhampton por 30 milhões de euros (mais 5M€ em variáveis), Gonçalo Guedes poderia ter rendido mais algum dinheiro ao Valencia, mas a verdade é que, por incrível que pareça, os espanhóis acabaram por lucrar mais assim, com esta verba de 30M€+5M€, do que caso a transferência se fizesse, por exemplo, por um montante ligeiramente superior aos 40M€ que pagou por ele em 2018 ao Paris SG.O motivo, escreve o jornal 'Las Provincias', deve-se ao facto de, no acordo de transferência com os franceses, a formação parisiense ter reservado para si 25% do valor de uma eventual transferência acima dos 40 milhões de euros. Quer isto dizer que, se Guedes tivesse sido vendido por 41 milhões de euros, por exemplo, o PSG receberia 10,25 milhões de euros e o Valencia ficaria com os restantes 30,75M€. Praticamente a verba que recebe agora... fora as variáveis.Com tudo isto, o Valencia receberá efetivamente o valor total da operação e não terá de ceder qualquer percentagem ao emblema gaulês.