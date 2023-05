Valencia punido com o encerramento parcial da bancada por insultos a Vinícius

O Comité de Competição da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) puniu esta terça-feira com o fecho parcial das bancadas do estádio Mestalla por cinco encontros, após os insultos ao brasileiro Vinicius Júnior.

O avançado do Real Madrid acusou os adeptos do Valencia de insultos racistas, durante o encontro da 35.ª jornada da Liga espanhola, tendo mesmo confrontado os fãs valencianos no decorrer da partida.

O organismo da RFEF decidiu fechar a bancada Kempes, de onde terão saído grande parte dos insultos, entre os quais o único relatado pelo relatório do árbitro, que refere que, aos 73 minutos, um adepto chamou "macaco" a Vinicius.

O Comité de Competição considerou ainda que, tendo em conta as provas apresentadas, os insultos começaram ainda no exterior do estádio, aquando da chegada, continuando no interior, com o organismo a salientar que, entre outros, ouviu-se "um grito generalizado nas bancadas" a chamar "macaco" ao brasileiro perto do final do encontro.

O Comité da RFEF considera que "ficou provado, definitivamente, o intolerável caráter racista de parte dos cânticos que foram entoados, dentro e fora do campo, por uma parte dos adeptos".

"Este Comité considera que ficou provado que, apesar dos esforços que vem fazendo o clube, este não foi suficientemente expedito na implementação efetiva de todas as medidas necessárias para erradicar este tipo de comportamentos", lê-se.

Os insultos sofridos por Vinícius foram condenados por vários setores, entre os quais o próprio governo brasileiro.