Tensão no arranque do Valencia

Depois de uma época sofrida com a permanência garantida nas últimas jornadas, Peter Lim, proprietário do Valencia, parece não ter aprendido com o susto. A imprensa espanhola dá conta de que o empresário de Singapura bloqueou a chegada de novos jogadores até que entre dinheiro com as vendas de Samu Castillejo, Marcos André, Racic e Cömert. Para além dos emprestados, o técnico Rúben Baraja viu sair cinco jogadores, tendo chegado apenas um.

O 'AS' escreve que dirigentes do Valencia enviaram uma carta a Peter Lim dando conta de que o Valencia dos lusos André Almeida e Thierry Correia tem fortes hipóteses de descer. A média de idades do plantel não chega aos 23 anos. "Estou convencido de que o proprietário sabe das nossas necessidades", disse Baraja na antevisão ao jogo em casa do Sevilha.

Horas antes, o Almería defronta o Rayo Vallecano no arranque do campeonato.