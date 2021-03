A invejável coleção de carros que o magnata que quer comprar o Valencia tem na garagem

O príncipe de Johor, um pequeno estado no sul da Malásia, que quer comprar o Valencia, é um apaixonado por futebol e por carros desportivos. Tunku Ismail Sultan Ibrahim, filho do sultão de Johor e herdeiro do trono, tem uma fortuna familiar avaliada em 750 milhões de euros e uma garagem com mais de 300 carros de alta gama.





Tunku Ismail Sultan Ibrahim exibe alguns na sua conta de Instagram, máquinas de sonho para qualquer amante da velocidade. Ford GT, Bentley Continental Covertible, Jeep Grand Cherokee SRT, Mercedes G63 AMG, Rolls Royce Ghost, Dawn (banco y azul), Wraith e Cullinan são alguns dos carros que tem guardados na sua invejável garagem.Nas redes sociais já mostrou também um 210 LaFerrari Aperta (também tem um coupé), um McLaren 675LT, Mercedes SLR e SLS Black Series, um impressionante Veyron en color prateado e azul, um Lamborghini Aventador SVJ dourado, um Dodge Challenger SRT Hellcut, um Viper...Nos atos oficiais o príncipe desloca-se numa Limusina Lincoln.