Arquivamento da LaLiga não convence Valencia: clube reitera apoio a Diakhaby

O Valencia emitiu esta sexta-feira um comunicado garantindo que, apesar de a LaLiga não ter encontrado provas de racismo, mantém o apoio a Diakhaby, jogador que terá sido vítima de insultos por parte de Juan Cala no jogo do fim de semana com o Cádiz.





"A LaLiga fez-nos chegar os resultados da sua investigação relativamente ao ato racista que Diakhaby sofreu e explicaram-nos a metodologia utilizada", revela o clube. "Segundo os vídeos e sons disponíveis, a investigação não pode confirmar 'todas' as palavras que Diakhaby ouviu (...) Por não terem sido encontradas provas isso não significa que as coisas não tenham acontecido."O Valencia explica que "não muda a opinião sobre o que sucedeu no jogo" e que quer ver "uma resposta apropriada a um incidente tão grave". Pede que se mudem "normas e atitudes" para fazer face a estes problemas."Estamos muito orgulhosos de Diakhaby, dos capitães, do treinador e do staff técnico pela reação que tiveram durante o jogo com o Cádiz", acrescenta o Valencia, fazendo votos para que "estes incidentes racistas nunca mais se repitam".