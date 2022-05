Áudio do presidente do Valencia arrasa jogador: «Se sair em janeiro mato-o com a imprensa»

O jornal 'Superdeporte' divulgou esta segunda-feira em Espanha uma série de áudios do presidente do Valencia, que prometem causar um terramoto no clube 'che'.Num deles Anil Murthy deixa uma ameaça a Carlos Soler, médio de 25 anos formado no Valencia. "Sei que o Carlos quer sair, ele tem muita ambição. Há que respeitar isso. O Carlos tem os seus familiares e quer sair a bem, quer que os seus pais possam sair à rua, quer que os seus familiares estejam bem. Mas eu disse-lhe que traga uma oferta porque se sair grátis em janeiro mato-o com toda a imprensa. Gasto 100 mil euros para o matar. Há que trazer dinheiro. Cresceu na academia, o clube investiu nele."José Luis Gayà foi outro dos visados. "Está um pouco abaixo, mas está a liderar a equipa para acabar bem a temporada. Gosto desta equipa e há que respeitar a ambição destes rapazes de quererem jogar na seleção e de ir para uma equipa de Champions. Se lhe disser que no próximo ano vou contratar outro jogador vai dizer-me 'e eu, que faço aqui?'. O Vázquez vai ser o nosso lateral esquerdo no ano que vem."