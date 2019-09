Balneário do Valencia devastado com saída de Marcelino

O balneário do Valencia está em choque com a demissão de Marcelino Toral . Como é costume num grupo, a opinião sobre o técnico espanhol não era unânime, mas a verdade é que a maioria dos jogadores estava com Marcelino, até porque muitos conseguiram singrar e chegar à seleções nacionais pela sua mão. No caso de Gonçalo Guedes, por exemplo, sobressaiu e atingiu um nivel elevado com o técnico espanhol. Já Thierry Correia (ex-Sporting) está numa posição bem diferente, uma vez que chegou ao Valencia há cerca de uma semana, mesmo em cima do fecho do mercado de transferências.Um claro exemplo disso mesmo é Dani Parejo. O capitão do emblema 'che' era um homem da inteira confiança de Marcelino, trabalhava diretamente com o técnico e está a sentir bastante a saída do líder. Parejo é mesmo um dos esteios da equipa dentro das quatro linhas, sendo respeitado por todo o grupo.Os jogadores estão indignados e não aceitam que o treinador que fez a equipa ganhar - muitos conquistaram o primeiro título sob sua orientação - tenha sido despedido por um motivo extra-futebol. O balneário do Valencia também se sente revoltado por ter sabido da demissão de Marcelino pela imprensa e por alguns membros da sua equipa técnica.Albert Celades vai assim suceder a Marcelino, mas certamente que não terá uma tarefa muito fácil em mãos. Os pesos-pesados do balneário estão descontentes e a insatisfação pode tomar conta de todo o grupo.Ao cabo de três jornadas, o Valencia está na 10.ª posição da Liga espanhola, com quatro pontos, e desloca-se a casa do Barcelona já no próximo sábado.