Cavani e o murro ao monitor do VAR no Mundial: «Se me castigarem vão ter de prender o árbitro»

Edinson Cavani comentou em declarações à Cadena SER o episódio que protagonizou durante o Mundial, quando deu um murro no monitor do VAR à saída do jogo com o Gana, onde o Uruguai reclamou a marcação de dois penáltis, deixando depois duras críticas à atuação do alemão Daniel Siebert. O avançado do Valencia não espera ser castigado."Se me sancionarem por derrubar o monitor do VAR, então vão ter de prender o árbitro por nos ter afastado do Mundial. Foram erros que com VAR, com todas as câmaras e todos os árbitros que estão pode detrás, não podem acontecer", explicou o avançado uruguaio, na véspera do jogo das meias-finais da Supertaça de Espanha, com o Real Madrid.Recorde-se que a comissão disciplinar da FIFA abriu um procedimento disciplinar visando Cavani, bem como os seus companheiros José María Giménez (por atingir com o braço um oficial da FIFA depois do jogo), Diego Godín e Fernando Muslera, estes últimos por protestos."Claro que me preocupa uma possível sanção porque ficaria de fora do meu clube e da minha seleção. Mas são coisas que acontecem. Têm de se colocar um pouco ao lado do futebolista, não apenas do árbitro, do futebolista. E ver o que aconteceu e por que razão as coisas aconteceram daquela forma", acrescentou Cavani.