Cavani passa de estrela a dor de cabeça no Valencia

Edison Cavani percebeu nos últimos jogos da temporada que o treinador Rubén Baraja não conta com ele no Valencia, mas o avançado uruguaio, avança o jornal 'Marca', tem mais um ano de contrato e parece que não pretende abdicar dele.O Valencia não deu qualquer passo no sentido de chegar a um acordo. O clube che, segundo a 'Marca', entende que, como Cavani chegou a custo zero, não tem agora de pagar pela rescisão.A ideia é que o uruguaio, de 36 anos, entenda a situação e ajude. O jogador não pondera mudar-se para o futebol árabe e a solução poderia vir da Argentina, pois o Boca Juniors está muito interessado nos seus serviços. O problema é o elevado salário do avançado, pouco compatível com a folha de vencimentos do clube sul-americano.O Boca tem esperança de conseguir um empréstimo e a ajuda dos espanhóis para pagar o salário, mas o Valencia quer a rescisão imeditada, sem custos. Uma encruzilhada que deve conhecer desenvolvimentos nos próximos tempos...