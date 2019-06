Cillessen a um passo do Valencia: guardião já passou nos exames médicos

Jasper Cillessen está a um passo de assinar pelo Valencia. De acordo com o jornal espanhol 'As', o holandês já passou nos exames médicos e irá integrar o plantel às ordens de Marcelino García Toral na próxima temporada.A chegada de Cillessen resulta de uma troca de guarda-redes , com o Barcelona a ceder o holandês e a receber o brasileiro Neto. Segundo o mesmo diário, o acordo deverá ser assinado ainda esta semana.O clube de Mestalla está ainda interessado em mais dois jogadores do Barça: Denis Suárez e Rafinha.