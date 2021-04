Diakhaby e os insultos racistas no jogo com o Cádiz: «Aquilo doeu-me»

Mouctar Diakhaby, jogador do Valencia que diz ter sido vítima de insultos racistas por parte de Juan Cala, futebolista do Cádiz, publicou um vídeo nas redes sociais em que explica detalhadamente o que aconteceu.





" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

"Depois de dois dias estou tranquilo e quero falar sobre o que aconteceu em Cádiz, no domingo. Houve uma jogada em que um jogador me insulta e as palavras são 'negro de merda'. Isso é intolerável, não posso permitir, todos viram a minha reação. Isto não pode acontecer na vida normal e muito menos no futebol, que é um desporto de respeito", disse Diakhaby, que abandonou o terreno de jogo com os seus companheiros depois do insulto. A equipa acabou depois por voltar ao campo mas o defesa ficou no balneário."Depois, eu e os meus companheiros decidimos ir para o balneário, era a melhor decisão, e um jogador deles veio perguntar se o Cala pedisse desculpa nós voltávamos ao campo. Dissemos que as coisas não são assim, não podes fazer algo, pedir desculpa e seguir. Hoje estou bem, mas aquilo doeu-me."Diakhaby agradeceu o apoio e a solidariedade que recebeu dos jogadores, dos treinadores e do Valencia.