Diakhaby partilha novo áudio e atira-se à Liga: «Calar é ser cúmplice»

Continua a dar que falar o incidente de índole racista ocorrido no encontro entre Cádiz e Valencia tendo como vítima Mouctar Diakhaby. Esta quarta-feira, através do Twitter, o defesa francês dos che visou diretamente a Liga espanhola e afirmou mesmo que o seu silêncio em face de todas as provas é um sinal de cumplicidade. "Calar é ser cúmplice @LaLiga. Boas noites", escreveu o defesa.





callar es ser cómplice @LaLiga Buenas noches ! — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 7, 2021

A declaração de Diakhaby surge na sequência de uma partilha feita pela 'TribunaDeportiva', fazendo uso do som ambiente da transmissão da Movistar, na qual é possível ouvir-se a frase "negro de merda, vais chorar", alegadamente proferida por Juan Cala perto da meia hora do encontro de domingo.