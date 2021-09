Espanhóis 'alucinam' com transformação física de Thierry Correia: «É uma besta!»

Quando em 2019 chegou a Valência, Thierry Correia era um desconhecido e o valor pago ao Sporting (12 milhões de euros) tornou a transferência numa polémica praticamente instantânea, até porque se tratava de um jogador de quem pouco ou nada se sabia no Mestalla. Na altura pouco chamava à atenção dos adeptos do ponto de vista físico, já que apesar de chegar bem fisicamente, o lateral de 20 anos estava numa condição 'normal'.





Dois anos e uma semana depois, o jornal 'Marca' destaca a evolução e as imagens (que pode comparar acima) não deixam dúvidas. Correia está bem diferente, muito mais musculado. "É uma besta", comentam alguns dos seus companheiros no balneário, segundo aponta o referido jornal, que acrescenta ainda que o lateral português vai "pouco a pouco adquirindo ainda os conceitos defensivos que lhe faltavam".Escreve a 'Marca', com o técnico José Bordalás o defesa português deixou de ser "apenas um lateral rápido e técnico, mas algo 'lingrinhas'", para ser uma 'besta' do ponto de vista físico: "a sua musculatura multiplicou-se e este ano começou como titular indiscutível".