Espanhóis avançam que Roma e Wolverhampton estão interessados em Gonçalo Guedes

O Valencia precisa de vender jogadores neste mercado de transferências de verão, de acordo com a 'Marca', que avança ainda que Gonçalo Guedes é um dos candidatos a deixar o Mestalla.O diário espanhol noticia esta sexta-feira que Roma, de José Mourinho, está disposta a oferecer 30 milhões de euros ao clube espanhol pelo internacional português. O valor é, ainda assim, inferior aos cerca de 40 milhões de euros que o Valencia pede pelo internacional português.A mesma fonte cita ainda o 'CalcioMercato' para dar conta de que também o Wolverhampton, de Bruno Lage, está na corrida pelo extremo, de 25 anos, e poderá fazer uma proposta mais elevada do que a do emblema italiano.