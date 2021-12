Ex-leão volta a sorrir: Esteve perto de se retirar mas regressou e com a pontaria afinada

Lembra-se de Cristiano Piccini? O ex-lateral do Sporting passou um período tumultuoso nos últimos meses devido a uma grave lesão, mas agora volta a ter novamente razões para sorrir. Ao longo das últimas três temporadas, o jogador do Valencia só foi capaz de fazer dez jogos. Mas nos últimos dois encontros do 'che' o defesa foi titular e até marcou com uma 'bomba' ao Elche. Foi, aliás, o golo que deu a vitória por 2-1, já aos 86 minutos.No final, nem sequer escondeu a emoção. "Cheguei a pensar em retirar-me", disse. Antes, à 'Marca', já tinha falado daquilo que passou para enfrentar o problema num joelho e as constantes recaídas. "Não desejo a ninguém o que passei. Muitos não recuperariam. Quando estás numa situação tão complicada encontras forma de reagir", frisou.O lateral, conhecido como 'San Piccini', até mereceu um artigo de opinião no site 'Plaza Deportiva'. O jogador é visto como um exemplo a seguir. "Num tempo em que tudo é ódio, maldade e ostracismo, aparece uma história como a de Cristiano 'San Piccini', onde a esperança por voltar a sentir-se futebolista é quase um milagre que nasce de esforço, trabalho e bem-estar motivacional", lê-se no texto de Dani Meroño.O minuto 86 foi, então, um volte face na carreira do jogador, que viu o público do Mestalla vibrar com ele. E Piccini, diga-se, registou outros números dignos de registo, Somou 12 recuperações de posse e foi o jogador com mais passes para a frente, com uma eficácia de 77%.