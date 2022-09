Gattuso falou de jogador do Valencia à filha de 18 anos: «É o homem ideial»

Gennaro Gattuso não poupou nos elogios a Toni Lato, defesa espanhol de 24 anos que marcou o primeiro golo do Valencia na goleada ao Getafe, no jogo de ontem da LaLiga. O treinador italiano diz mesmo que já falou do futebolista... à filha."Tenho sorte por ter um miúdo como o Lato. Ele é incrível. Eu e a minha equipa técnica demo-nos conta disso logo no primeiro dia", começou por dizer o antigo futebolista italiano depois do jogo."Falei muito com o Toni nestes dois meses porque quando olhava para os dados dele via que estava sempre lesionado. Ele ouviu-me e agora está bem. Tem um problema, quando treina vai a 100 por cento e nem sempre pode ser assim, porque acabas por lesionar-te. Penso que estamos a gerir bem a situação. Nesta altura estou muito contente por ele, é incrível, é muito humilde. É o homem ideal, a minha filha tem 18 anos e falo-lhe dele."