Gonçalo Guedes aquece durante 20 minutos e não entra: em Espanha fala-se em castigo

Gonçalo Guedes está a passar por um mau momento no Valencia. Depois de ter sido substituído ao intervalo do jogo com o Real Madrid no último domingo, o clube partilhou no início da semana umas imagens de um treino em que se via o português alheado e com pouco ou nenhum empenho nos exercícios.





Adeptos incrédulos com falta de empenho de Gonçalo Guedes no treino do Valencia Adeptos incrédulos com falta de empenho de Gonçalo Guedes no treino do Valencia

A carregar o vídeo ...

Ontem a equipa ganhou ao Celta em casa, por 2-0, e o jogador passou por uma situação embaraçosa. Uma espécie de castigo por parte do treinador Javi Garcia, segundo dizem em Espanha.Zigor Aranalde, que substituiu o técnico no banco - Garcia estava castigado -, mandou o português aquecer, no início da segunda parte. Gonçalo Guedes esteve com o preparador físico uns 20 minutos, junto à linha lateral, e quando parecia que ia entrar, o técnico mandou-o de volta para a bancada.Javi Garcia explicou depois por que escolheu Alex Blanco para a ala esquerda, palavras que muitos interpretaram como um recado para o português. "Precisávamos de um jogador para fechar os corredores internos e que se envolvesse no trabalho defensivo, o que ele nos deu. Também ajudou nas transições, com velocidade. Fez um trabalho completo."