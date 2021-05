Gonçalo Guedes nos planos do Sevilha

As recentes partidas de Gonçalo Guedes no Valencia chamaram a atenção de um outro clube espanhol: o Sevilha. Segundo o jornal desportivo espanhol 'Marca', o clube orientado por Julen Lopetegui terá sondado o Valencia de forma a saber quanto seria necessário pagar para adquirir o passe do jogador português.





Segundo o mesmo jornal, Gonçalo Guedes custaria cerca de 40 milhões de euros aos cofres do Sevilha, que está à procura de opções para, na próxima temporada, se apresentar em bom nível tanto na Liga Espanhola, como na Liga dos Campeões.Recorde-se que o internacional português, cedido ao Valencia pelo PSG em 2018, não entra nos planos de Fernando Santos desde outubro do ano passado, e leva cinco golos e cinco assistências na presente temporada.