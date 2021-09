Guedes incentivou Hélder Costa a rumar ao Valencia

Apresentado como reforço do Valencia, Hélder Costa revelou que teve um incentivo de Gonçalo Guedes, também jogador dos che, ao rumar a Espanha. “Ele foi meu colega no Benfica. Conheço-o há muito tempo. Falei com ele antes de vir e disse-me que o clube tinha todas as condições”, contou. Ainda assim, a sondagem inicial até foi com outro ex-benfiquista, com quem trabalhou no Leeds. “A primeira coisa que fiz foi falar com o Rodrigo. Deu-me tantas boas referências sobre o clube e a cidade, que se tornou uma decisão fácil”, apontou.

O extremo, de 27 anos, ainda dialogou com Pep Bordalás e sente que pode explodir no Mestalla. “Falei com o treinador, vi vídeos e constatei que jogam um futebol muito atrativo e rápido. Penso que encaixa no meu estilo de jogo”, expressou.