Já começou a 'guerra' entre o princípe de Johor e Peter Lim: venda do Valencia parada

Foi através de uma série de publicações nos 'stories' do Instagram que Tunku Mahkota Ismail, filho mais velho do sultão Ibrahim Imail e príncipe herdeiro do trono de Johor, na Malásia, revelou no início do mês a intenção de comprar o Valencia, clube que tem forte ligação com o seu amigo Peter Lim. Só que os problemas já começaram e logo com... Peter Lim.





"Houve uma discussão com o proprietário e há problemas que têm de ser resolvidos", confirmou o príncipe de Johor ao ser questionado por um adepto sobre o andamento do processo.O príncipe de Johor é um apaixonado por futebol e por carros desportivos. Tem uma fortuna familiar avaliada em 750 milhões de euros e uma garagem com mais de 300 carros de alta gama."Primeiro, eu não sou um homem de negócios, sou um príncipe. Segundo, o dinheiro não me motiva. Glória e fazer história é que me motivam. Terceiro, não é segredo nenhum que eu amo futebol. Sou muito apaixonado. Quarto, não sou alguém novo no mundo do futebol. Eu criei um clube que passou de lutar pela permanência para ser um campeão dominante e que ganhou 16 títulos em oito anos. Atualmente, somos o maior clube no Sudeste Asiático e um dos maiores da Ásia. Quinto, quero expandir o meu património, abrir as minhas asas e entrar em novos desafios", justificou quando manifestou a intenção de comprar o Valencia."Por último, mas não menos importante. Eu não sou alguém que irá alterar o vosso emblema e/ou tradições. Tal como já disse anteriormente: eu sou realeza, não sou um homem de negócios. Estou aqui pela Glória, Sucesso e História. O quê que o Valencia precisa? Precisa de alguém que perceba de futebol, que seja sedento por sucesso, apaixonado e que entenda como o Grande Valencia funciona como clube. Primeiro passo: precisamos de pessoas do futebol no clube", concluiu.