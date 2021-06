Miguel e a saída de Wass para o Sporting: «Alguém que aperte o Peter Lim. Como pode ser?»

Miguel, ex-jogador do Valencia, entre 2005 e 2012, comentou a atualidade do clube espanhol no programa de rádio 'Tribuna Deportiva' e acabou por falar da possível saída de Daniel Wass para o Sporting. O antigo defesa direito do Benfica questionou a política desportiva do clube 'che'.





"Alguém que aperte o Peter Lim [dono do clube] e ele que diga o que está a acontecer com o clube. Ontem li que o Wass pode sair por 2 ou 3 milhões. Como pode ser? Ele está no Europeu. Não sei que diferença podem fazer 2 ou 3 milhões de euros. Não entendo, não se explica esta política do clube", admitiu Miguel, agora empresário de jogadores.O antigo internacional elogiou, por outro lado, Thierry Correia. "Conheço-o desde que a mãe estava grávida porque sou amigo dos pais. Tenho muito carinho por ele. No primeiro ano chegou aqui com pouca experiência e com a pressão dos 12 milhões que pagaram por ele, mas cresceu muito e isso deve-se também ao treinador."Já sobre Gonçalo Guedes, Miguel explicou que o avançado tem tido "azar com as lesões". "Mas se está bem faz a diferença. O clube não tem dinheiro e não consegue aguentar os seus melhores jogadores, deixando-os ir para os rivais. Não entendo", frisou, dando depois exemplos de clubes portugueses. "Em Portugal o Benfica e o Sporting apostam muito mais nos jovens do que o FC Porto. Acreditam mais neles e sabem que não podem competir com os que têm dinheiro e o Valencia devia seguir estes passos. Não há dinheiro mas há grandes talentos em casa e há que trabalhá-los."Miguel recordou também nesta entrevista a sua relação com o treinador Unai Emery. "Não era má, mas os seus métodos não eram os melhores. Tinha muita responsabilidade, como treinador de campo foi um dos melhores que tive. Mas não gostava das suas sessões de vídeo, que eram de cinco minutos mas acabavam por ser de uma hora e meia. Todos os jogadores podem confirmar isto..."