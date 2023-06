Ruben Baraja renova com o Valencia por mais duas épocas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador espanhol Rúben Baraja renovou contrato por duas épocas com o Valencia, clube no qual atuam Thierry Correia e André Almeida, que comunicou esta quinta-feira a continuidade do técnico que garantiu a manutenção.

"O Valencia CF chegou a acordo com Ruben Baraja, de modo a que continua como técnico da equipa principal nas duas próximas épocas, até 30 de junho de 2025", informou o clube no seu site oficial.

Baraja, de 47 anos, chegou à formação che em fevereiro, depois de a época arrancar com o italiano Gennaro Gattuso, despedido no final de janeiro, num período em que Voro González assumiu a equipa durante três jogos.

Sob o comando de Ruben Baraja, o Valência conseguiu 22 pontos em 17 jogos (seis vitórias, quatro empates e sete derrotas) e garantiu apenas na última jornada a permanência em La Liga, dois pontos acima da zona de descida.