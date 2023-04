Thierry Correia 'obrigado' a explicar viagem para Portugal

Estoy en Portugal siguiendo una recuperación programada por los servicios médicos del Valencia CF. No me gustaría que ningún valencianista dudara de mí, porque me siento muy orgulloso de pertenecer al Valencia CF. Quiero a este Club desde el primer día que llegué.+ — Thierry Rendall (@ThierryRendall) April 14, 2023

Thierry Correia viu-se forçado a recorrer às redes sociais para justificar a viagem para Portugal, na sequência da lesão sofrida no encontro com o Almería, no domingo, isto depois de terem surgido algumas especulações no país vizinho, nomeadamente nas redes sociais, sobre o seu compromisso como Valencia."Estou em Portugal a seguir uma recuperação programada pelos serviços médicos do Valencia. Não quero que nenhum valencianista duvide de mim, porque sinto-me muito orgulhoso de pertenecer ao Valencia. Gosto desde clube desde o meu primeiro dia. Gostaria de acabar dizendo que, entre todos, vamos consegui-lo [a permanência] ¡Amunt Valencia!", escreveu o português, que em face desta lesão enfrenta uma paragem de um mês.O Valencia, recorde-se, vive uma das piores temporadas dos últimos tempos, estando neste momento na 18.ª posição da Liga espanhol, numa posição de descida de divisão.