Thierry Correia renova pelo Valencia: «Reconhecimento do meu trabalho»

O Valencia anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com o lateral português Thierry Correia até 2026.

Contratado ao Sporting no verão de 2019, por 12 milhões de euros, o internacional luso sub-21 tinha vínculo até 2024 com o emblema che, mas vê agora a ligação prolongada por mais duas temporadas. Esta época, Thierry Correia leva já cinco jogos oficiais pelo Valencia, depois de na temporada transata ter alinhado em 32 partidas, com 2 golos e uma assistência.



"É um reconhecimento do meu trabalho. Quando vim para Valência, queria fazer o meu trabalho e queria jogar. Agora que estou a conseguir as duas coisas, sinto-me muito feliz", começou por referir Thierry Correia, em declarações ao site do Valencia. O jogador, de 22 anos, tem estado fora das opções devido a problemas musculares, mas quer voltar rapidamente. "Não quero parar. Quero continuar porque ainda tenho muito que melhorar", atira, reconhecendo uma mudança física e mental. "O meu físico mudou, mas a minha cabeça também. Quando vim era muito jovem, tinha uma mentalidade frágil, mas agora é muito forte", justifica.



Em termos de ambições pessoais e coletivas, Thierry Correia acredita que o Valencia tem condições para lutar por títulos em Espanha. "Temos que viver o presente e trabalhar muito para continuar a somar pontos. Temos uma equipa para ter uma boa época. Quero ganhar, como diz o treinador, e se trabalharmos arduamente podemos conquistar um título", analisa.