Valencia aplaude convocatória de Gonçalo Guedes: quer valorizá-lo para depois ouvir propostas

A notícia da chamada de Gonçalo Guedes para o Campeonato da Europa foi recebida com entusiasmo junto do Valencia. O 'Mundo Deportivo' explica que clube espera que o jogador tenha um bom desempenho da prova e que se valorize, na esperança de que apareçam boas propostas já no próximo verão.





O clube precisa de 30 milhões de euros para equilibrar as contas e, nesse sentido, está a contar com a venda do passe do português.O avançado não teve um bom arranque de época, mas nos últimos meses o seu rendimento cresceu e por isso acabou por ganhar um lugar na lista de Fernando Santos.O Valencia terá transmitido vários empresários a sua disponibilidade para ouvir propostas por Gonçalo Guedes. O clube espera receber pelo menos metade dos 40 milhões que pagou pelo português em 2017.