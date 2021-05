Valencia contrata treinador José Bordalás por duas épocas

O Valencia contratou o treinador José Bordalás, que acabou de deixar o Getafe, para as duas próximas temporadas, anunciou esta quinta-feira o clube que alinha na liga espanhola.

O defesa português Thierry Correia e o avançado Gonçalo Guedes vão passar a ser orientados pelo técnico que comandou o Getafe nas últimas cinco épocas, terminando a que agora findou na 15.ª posição, dois lugares abaixo do Valência.

"Bordalás ingressou no clube após uma extensa carreira até o momento, na qual esteve presente em mais de 500 jogos oficiais em vários níveis do futebol espanhol. Entre as suas façanhas destaca-se a liderança do Getafe até aos oitavos de final da Liga Europa em 2020", justificou o Valência, no sítio oficial na internet.

Bordalás foi substituído no Getafe por José González 'Míchel', antigo internacional do futebol espanhol, que se celebrizou no Real Madrid e que já tinha liderado o clube dos arredores da capital entre 2009 e 2012.