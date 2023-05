Valencia pretende banir adeptos envolvidos nos insultos racistas a Vinícius Júnior

COMUNICADO OFICIAL | El Valencia CF expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr.



El Club condena enérgicamente este tipo de comportamientos, que no se corresponden con los valores del Valencia CF y su afición. — Valencia CF (@valenciacf) May 22, 2023

O Valencia confirmou esta manhã que pretende banir os adeptos que proferiram insultos racistas visando Vinícius Júnior no jogo de domingo, frente ao Real Madrid. Num comunicado emitido no site oficial, o clube adianta que está a trabalhar junto das autoridades para identificar todos os adeptos envolvidos no caso."O clube condena fortemente os comportamentos, que não têm lugar no futebol e não correspondem aos valores do Valencia e dos nossos adeptos.O Valencia, em conformidade com o compromisso permanente do clube contra o racismo e a violência em todas as suas formas, comunica que a polícia identificou um adepto que fez gestos racistas contra Vinícius Júnior, do Real Madrid. O clube encontra-se também a trabalhar junto da polícia para confirmar a identidade de outros potenciais criminosos.Desde o momento em que ocorreram estes infelizes comportamentos, o clube analisou todas as imagens disponíveis, cooperando junto das autoridades para esclarecer o ocorrido, a fim de poder agir com rapidez.O Valencia abriu um procedimento disciplinar e será severo relativamente aos adeptos envolvidos, expulsando-os para sempre do estádio. O clube encontra-se a colaborar com a polícia e as autoridades competentes para esclarecer o sucedido.O clube condena fortemente este tipo de comportamento, que não tem lugar no futebol, na sociedade e que não corresponde aos valores do Valencia e dos nossos adeptos.O Valencia assumiu uma postura firme contra o racismo e já atuou com a mesma contundência em 2019, com uma suspensão vitalícia de um adepto que fez gestos fascistas num jogo da Liga Europa."