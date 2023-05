Valencia reage com 'indignação' ao fecho de bancada do seu estádio e promete recorrer

O Valencia emitiu um comunicado onde manifesta o seu "total desacordo e indignação" pela "injusta e desproporcionada sanção" imposta pelo Comité de Competição da Federação Espanhola de Futebol, que ordenou o fecho parcial das bancadas do estádio Mestalla por cinco encontros, após os insultos ao brasileiro Vinicius Júnior durante o último jogo com o Real Madrid.O clube 'che' explica que nesta decisão o referido comité "manifesta provas que contradizem o que diz a polícia e a LaLiga", acrescentando que não teve acesso às mesmas."O Valencia condenou, condena e condenará da forma mais enérgica qualquer ato de racismo ou violência. Estes comportamentos não têm lugar no futebol nem na sociedade e contuaremos a trabalhar de forma contundente para erradicar este flagelo. Por isso o Valencia está a colaborar com a polícia e com todas as autoridades pertinentes para esclarecer os acontecimentos do passado domingo. Além disso, aplicámos a pior sanção possível, com a expulsão vitalícia do nosso estádio dos adeptos que a polícia identificou pelos seus comportamentos racistas", explica o mesmo comunicado.E prossegue: "Por isso, consideramos que penalizar e privar todos os adeptos que não estiveram implicados nestes lamentáveis incidentes é uma medida totalmente desproporcionada, injusta e sem precedentes, contra a qual lutaremos", explica o Valencia, afiançando que pretende "recorrer até à última instância" contra o fecho da bancada.