Valencia termina empréstimo de Piccini à Atalanta e faz regressar o defesa

O Valencia anunciou este domingo o fim do empréstimo do futebolista italiano Cristiano Piccini à Atalanta e o regresso do jogador ao clube espanhol, depois de ter sido pouco utilizado na equipa de Itália.

"Chegámos a acordo com a Atalanta para terminar o empréstimo de Cristiano Piccini e recuperar o jogador", refere o Valência em comunicado.

O lateral direito de 28 anos, que na época 2017/2018 representou o Sporting, foi emprestado no início da época à Atalanta, mas apenas foi utilizado uma vez, como suplente utilizado, pelo técnico Gian Piero Gasperini.

Segundo o Valencia, o defesa está de volta à equipa espanhola e vai regressar em breve aos trabalhos com os seus companheiros de equipa.