Jota já convence no Valladolid: «Tecnicamente é de alto nível»

Reforço de última hora no Valladolid no defeso, Jota apenas se estreou este fim de semana pela equipa espanhola, mas a verdade é que o seu impacto não poderia ter sido mais imediato. 13 minutos diante do Granada bastaram para o jovem cedido pelo Benfica se mostrar e marcar, isto apesar de ter visto a sua adaptação ao clube atrasada, conforme explicou Sergio González, o técnico do emblema de Castela e Leão.





"É um futebolista que tecnicamente é de alto nível. Joga bem com os dois pés e pode jogar em ambas alas. É verdade que veio no último dia de mercado e teve de se adaptar à nossa proposta, mas a sua adaptação também foi atrasada pelas chamadas à seleção de Sub-21 de Portugal. Ainda assim, já entendiamos que estava a merecer minutos", considerou o técnico do Valladolid, em conversa com o programa El Transistor, da Onda Cero.