Jota marca na estreia pelo Valladolid: 13 minutos bastaram para celebrar

O Valladolid alcançou este domingo a sua segunda vitória consecutiva no campeonato espanhol, ao surpreender fora de casa o Granada por 3-1, garantindo desta forma a subida do último ao 17.º posto da tabela. Um triunfo importantíssimo para os visitantes, numa tarde com vários portugueses em ação e em destaque.





GOL DE DOMINGOS DUARTE/ GRANADA VS VALLADOLID / FOLLOW PARA VER LOS GOLES AL INSTANTE !!!! #LaLiga #GranadaRealValladolid #LaLigaSantander pic.twitter.com/vwUb4A0MiD — GolesSantanderAlMinuto (@GolesMinuto) November 22, 2020

Jota’s goal for Valladolid pic.twitter.com/AYMB9adfix — Sean Gillen (@SeanGillen9) November 22, 2020

O primeiro a evidenciar-se foi Domingos Duarte, que aos 63', na sequência de um canto, fez o seu segundo golo da temporada, dando esperança ao Granada numa altura em que o Valladolid já tinha marcado dois golos (por Óscar Plano, aos 45'+2, e Maranhão, aos 53').O outro destaque português morava do outro lado e viveu uma verdadeira estreia de sonho. Lançado em campo aos 77 minutos, Jota precisou de somente 13' para fazer o gosto ao pé, fixando o resultado final de 3-1 numa jogada na qual pressionou Luis Milla a ponto de lhe roubar a bola e isolar-se. Na cara de Rui Silva (o outro português em campo), o jovem cedido pelo Benfica não perdoou e fez o 3-1 final.

Jota, refira-se, torna-se no quarto jogador no presente milénio a conseguir marcar na estreia na Liga espanhola pelo Valladolid. Os outros foram Turiel (2000), Luis García (2001) e Víctor García (2020).