Jota radiante com golo na estreia pelo Valladolid: «Fiz 32 celebrações numa só!»

Treze minutos bastaram para Jota se apresentar aos adeptos do Valladolid. Diante do Granada, o jovem cedido pelo Benfica teve uma estreia de sonho pelo conjunto espanhol, ao marcar o último golo numa vitória por 3-1 da sua equipa, algo que deixou naturalmente feliz. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o avançado de 21 anos assumiu a importância do momento e deixou várias promessas para o futuro.





"O tempo parou. Foi muito especial para mim, foi uma estreia de sonho. Deixa-me muito feliz ter marcado e ter ajudado a equipa a vencer num campo muito difícil. Sim, o tempo parou naquele momento. E eu não poderia estar mais feliz", disse o jovem em conferência de imprensa, que a propósito do seu golo deixou uma descrição detalhada até da celebração que fez."Estive atento à posição corporal do Milla. Dei conta que ele iria tentar fintar-me, roubei-lhe a bola e ganhei muito espaço. Só tinha de definir com qualidade. E depois veio o festejo. Foi uma mistura de emoções, por tudo o que aconteceu. Fiz 32 celebrações numa só! Agora o meu objetivo é continuar a trabalhar para marcar mais, assistir e dar o máximo ao Valladolid", frisou. Elogiado este domingo pelo técnico Sergio González , Jota revelou ainda o que este lhe disse e abordou a sua adaptação. "Felicitou-me pelo golo e pela vitória. Já me sinto adaptado à equipa há algum tempo. Falo bem com todos os companheiros e eles preocupam-se se preciso de alguma coisa. Este grupo é muito bom e gosto de trabalhar com eles".Por fim, de olho no que aí vem, o internacional Sub-21 por Portugal deixou uma garantia. "Levanto-me todos os dias com a intenção de ser melhor pessoa e melhor jogador. É para isso que trabalho. Depois, jogar mais ou menos, é decisão do treinador. Só tenho de trabalhar. Vim para o Valladolid para ter o máximo de minutos possível, mostrar o meu futebol aos adeptos e é para isso que trabalho todos os dias".