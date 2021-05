Jota tem fé na permanência: «Faltam três finais e vamos atrás delas»

Titular no confronto com o Valencia, cuja derrota (0-3) manteve o Valladolid com a ‘corda na garganta’, Jota enviou uma mensagem de esperança aos adeptos.





“Sabíamos o que tínhamos de fazer para ganhar e fizemos um ótimo primeiro tempo, o melhor de toda a temporada, mas pagámos caro os nossos erros, com três golos. Temos de continuar a lutar e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguirmos a permanência. Precisamos de acreditar em nós. Temos fé que tudo correrá bem. Sim, podemos. Faltam três finais e vamos atrás delas”, declarou o avançado cedido pelo Benfica, e admitiu que a época “não é o que esperava”.