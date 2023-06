Presidente da Câmara de Valladolid 'ataca' Ronaldo: «Não sabe em que país nem em que cidade vive»

Óscar Puente, presidente da Câmara de Valladolid, esteve no programa espanhol 'El Larguero', onde respondeu às mais recentes críticas de Ronaldo Nazário, dono do Valladolid, que se queixou da falta de apoio depois de levar o clube à descida de divisão."Estou muito triste. Não pelas palavras de Ronaldo, mas porque sou adepto do Valladolid desde que faço uso da razão. O que aconteceu com Ronaldo não me deixa surpreendido. Estava a ouvi-lo e foi meio alucinante. Não se analisa quem levou a equipa a descer [de divisão] duas vezes em quatro anos. Não há uma conferência de imprensa a assumir a culpa, as responsabilidades. Ao invés disso, há uma distribuição das culpas por todos os setores. Adeptos, imprensa, Câmara... Garanto que prestei todo o meu carinho, empenho e [concedi] muitos recursos públicos ao clube", começou por dizer Óscar Puente, antes de insinuar que as declarações de Ronaldo se tratam de uma espécie de "chantagem"."Têm uma dupla intenção. Primeiro, tapar com uma cortina tudo o que se está a passar no clube. Depois, deixar um aviso ao próximo presidente da Câmara. Em jeito de chantagem... O grande problema de Ronaldo é que ele não percebe bem onde está. Não sabe em que país nem em que cidade vive. Em Espanha, fazer o que ele pretende não é possível. Não lhe posso dar o estádio durante 50 anos e assumir os custos. Chegámos a um acordo que está pendente. A Câmara de Valladolid colocou 5 milhões [de euros] no clube. O que o clube fez depois, não sei", acrescentou.Puente referiu também que ainda não conseguiu falar com Ronaldo depois da descida de divisão, frisando que o brasileiro o "tentou evitar durante todo o jogo" frente ao Rayo Vallecano, da última jornada da LaLiga (derrota por 2-1). "Até ao dia 17, eu sou o presidente da Câmara. Pela primeira vez, um presidente da Câmara não se sentou no sítio que lhe é devido no estádio. Parece-me uma forma muito feia de terminar as coisas. Fui submetido a uma humilhação muito feia", rematou.O Valladolid, refira-se, terminou o campeonato espanhol no 18.º lugar com 40 pontos, um atrás do 17.º colocado, o Almería, que garantiu a permanência no principal escalão de futebol desse país.