Valladolid despede Pacheta após goleada em casa do Real Madrid

O treinador espanhol José Rojo 'Pacheta' foi despedido do Valladolid, no seguimento da goleada sofrida no domingo diante do Real Madrid (6-0), informou esta segunda-feira o clube, 16.º na Liga espanhola.

"É uma decisão difícil por tudo o que simboliza Pacheta, um líder de equipa que conseguiu o regresso à La Liga, através da subida de divisão", refere o Valladolid em nota publicada na sua página oficial.

Pacheta, de 55 anos, estava à frente do Valladolid desde a última época, tendo conseguido a subida, enquanto segundo classificado, atrás do Almeria, na última vaga de acesso direto ao escalão principal do futebol espanhol.

Em La Liga, a equipa, que está na 16.ª posição, vem de um empate e duas derrotas consecutivas, contando com 28 pontos, apenas um ponto acima da zona de despromoção, ocupada por Espanyol (27), Valencia (26) e Elche (13).