Emery dá nega ao Newcastle e garante ao presidente do Villarreal: «Fernando, vou ficar»

Unai Emery foi apontado pela imprensa inglesa como o próximo treinador do Newcastle, mas essa não é a vontade - pelo menos por agora - do técnico do Villarreal, que pretende ficar no emblema espanhol, como o próprio transmitiu ao presidente Fernando Roig e ao CEO do clube Roig Negueroles, depois do encontro com o Young Boys.





"Fernando, vou ficar", prometeu Emery, depois de ter dado a entender que estaria de saída para o Newcastle ao falar no interesse do clube inglês: "Sei que há interessa e eu não disse que não."Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo com os suíços, que o Vilarreal venceu por 2-0 , Emery revelou que não recebeu nenhuma oferta, tendo falado em "respeito" e "lealdade" para com o clube espanhol. No entanto, a declaração anterior foi entendida como um adeus ao Villarreal, já que normalmente quando o visado fala no interesse de outro emblema está a querer dizer que está perto de um acordo com o mesmo.Mas Emery não o fez e explicou o seu ponto de vista perante os jornalistas. "Qualquer pessoa pode receber uma oferta e agradecer pelo interesse no seu trabalho", esclareceu o treinador que dá assim prioridade ao projeto do submarino amarelo.